Franta, Germania, Italia si Tarile de Jos se aliaza pentru asigurarea unui vaccin in UE

Cele patru tari "exploreaza in comun diverse initiative promitatoare si sunt in discutii cu diverse societati farmaceutice", a indicat Ministerul Sanatatii Publice olandez intr-un comunicat.Obiectivul acestei aliante este de a produce vaccinuri pe teritoriul european, acolo unde acest lucru este posibil, a adaugat ministerul citat."Germania, Franta, Italia si Tarile de Jos sunt convinse ca un rezultat reusit presupune o strategie si investitii comune", mai mentioneaza comunicatul.Alianta celor patru tari isi propune sa garanteze ca un numar suficient de doze de vaccin vor fi disponibile pentru Uniunea Europeana si pentru tari cu venituri reduse, in special din Africa.