FOTO VIDEO Recordurile de la Ciugud, comuna model din Alba. Cum arata primul "smart village" din Romania

Ciugudul detine cateva recorduri greu de egalat in mediul rural din Romania, fiind prima comuna din tara cu drumuri agricole asfaltate, cu piste de biciclete, cu internet wireless in spatiile publice, iluminat public asigurat cu ajutorul unei eoliene, scoala smart, plata online a taxelor si impozitelor si statie de incarcare masini electrice. De cativa ani, administratia locala incearca sa impuna conceputul de "smart village" la Ciugud si la nivel national.Aflata la circa 10 kilometri din Alba Iulia, comuna s-a remarcat, initial, prin performanta deosebita in privinta accesarii de fonduri europene. In total, comuna a atras circa 30 de milioane de euro, o buna parte din suma fiind obtinuta in colaborare cu comunele apropiate, Daia Romana, Berghin si Sintimbru.Unul dintre primele proiecte majore care au influentat pozitiv viata locuitorilor a fost asfaltarea a 30 de kilometri de drum agricol intre comunele invecinate. Proiectul a fost finalizat in 2011 si a devenit cunoscut sub denumirea de "Mini-Transalpina de Ciugud", datorita frumusetii zonei strabatute de sosea. Prin acest proiect s-a asigurat accesul mult mai facil al oamenilor la terenurile agricole si s-a redus foarte mult timpul de calatorie dintre cele trei comune, dar si spre Alba Iulia. Banii au fost obtinuti de la Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Rurala, iar proiectul a avut o valoare totala de 2,5 milioane de de euro. Dezvoltarea zonei a facut ca aceste drumuri sa fie insuficiente, un proiect recent vizand extinderea drumului agricol intre Ciugud si Daia Romana la doua benzi de circulatie.Prima scoala "smart" din mediul ruralScoala gimnaziala din comuna a devenit in 2020 cea mai "inteligenta" unitate scolara din mediul rural din Romania. Pentru 65 de elevi din clasele V-VIII, profesorii au posibilitatea sa le transmita acasa lectiile si chiar sa interactioneze video, prin internet, cu cadrele didactice. Sistemul a fost folositor mai ales in conditiile pandemiei de coronavirus. Elevii de aici folosesc de cateva luni cel mai modern sistem de invatare din tara, prin intermediul unor lectii interactive derulate cu ajutorul unei tehnologii de ultima generatie. Realizarea scolii "smart" a presupus investitii de circa 1 milion de euro, de la bugetul de stat, bugetul local si din sponsorizari. Fiecare elev de gimnaziu are un cont separat pe