FOTO VIDEO Drumul turistic spectaculos din Apuseni complet asfaltat. Imagini din drona cu soseaua care serpuieste pe culmile muntilor

Este vorba despre sectorul Marisel - Maguri Racatau al drumului judetean 107T. "Ma bucur sa pot anunta iubitorii muntelui, ai sporturilor de iarna si, in general amatorii de timp liber petrecut in natura ca drumul Maguri - Maguri Racatau - Marisel este integral asfaltat, iar lucrarile sunt complet finalizate. E o zona montana superba, cu potential turistic urias, la a carei dezvoltare si punere in valoare am contribuit prin asfaltarea acestui drum care nu doar ca ofera conditii excelente de trafic, ci si arata cu adevarat impresionant", a transmis presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise.Astfel, dupa asfaltarea acestui ultim sector de drum in lungime de 6,1 kilometri si realizarea marcajelor rutiere marginale, investitia a fost complet finalizata prin realizarea acostamentelor si montarea parapetilor metalici de siguranta.Foto: bluedot.roAsfaltarea drumului a demrat in luna iunie, dupa ce, anterior, a fost finalizata modernizarea sectorului de drum Maguri Racatau - Maguri in lungime de 4,53 kilometri, cuprins intre pozitiile kilometrice 16+800 si 21+330. Sectoarele cuprinse intre km 1+000 si km 5+435, respectiv intre km 11+600 si km 16+800, au fost asfaltate in cursul anilor trecuti, cu precadere in cursul anului 2019. Drumul "pleaca" din comuna Marisel si dupa un parcurs de circa 16 kilometri, printr-o zona deosebita a Muntilor Apuseni, "ajunge" in satul Maguri, in defileul Somesului Rece. Modernizarea drumului va permite comunei Maguri-Racatau sa se dezvolte si mai mult din punct de vedere turistic, aici existand mai multe pensiuni.Foto: bluedot.roComuna este asezata la distante aproximativ egale de trei orase: 51 km fata de Cluj-Napoca, 40 km fata de Huedin si 40 km pana la Campeni.Cele trei sate componente s-au dezvoltat in functie de cadrul natural, astfel centrul de comuna Maguri Racatau este situat la cea mai joasa altitudine dintre cele trei. Vatra satului este situata pe valea Somesului Rece, la 650m altitudine, la baza versantilor si avand o forma liniara cu o structura compacta. Catunele si "crangurile" risipite pe versantii invecinati, situate la altitudini cuprinse intre 600 si 1200 de metri apartin tot satului. Maguri Racatau a devenit resedinta de comuna in anul 1956, pana atunci fiind doar un catun apartinand satului Maguri.Foto: bluedot.ro