FOTO Podul spectaculos care se construieste la Satu Mare peste raul Somes. Are 640 de metri lungime

Proiectul a fost adjudecat in aprilie 2020 de constructorul austriac Strabag pentru 141 milioane lei. Lucrarile au inceput in iulie 2020, urmand a fi finalizate in doi ani si jumatate.Podul va avea doi stalpi de sustinere pe cele doua maluri ale Somesului, fiind sustinut cu ajutorul hobanelor.Reprezentantii Primariei Satu Mare au semnat in aprilie 2020 contractul pentru executia lucrarilor de construire a celui de-al treilea pod peste Somes, care va fi amplasat pe strada Strandului, in municipiul Satu Mare. Valoarea contractului este de 141.643.292,84 lei, fara TVA.Conform raportului de specialitate, structura celui de-al treilea Pod va fi sutinuta de doi piloni, prin intermediul unor hobane din otel special, dispuse simetric in sistem semiharpa. De asemenea, se mai prevede amenajarea a patru benzi de circulatie, cu cate doua benzi pe sens, doua trotuare prevazute cu parapet pietonal si o pista pentru biciclisti.Pentru accesul de pe diguri pe trotuarele podului se prevad patru scari, cate doua scari pe fiecare dig, iar pentru siguranta circulatiei pietonale se vor amplasa parapeti metalici de protectie pe rampe, viaducte si pod precum si pe scarile de acces de pe diguri.