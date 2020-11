Ministrul Digitalizarii, Puttipong Punnakanta, a declarat reporterilor ca masura face parte din eforturile de restrictionare a accesului la site-uri porno si de jocuri de noroc, adaugand ca un astfel de continut este ilegal in conformitate cu legea tarii privind criminalitatea informatica.Signs from the protest today:"Every evening there's a horny person - find them.""Do not hurt the lonely by blocking their entrance."#SavePornhub #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/Lo7or8GJHC- Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 3, 2020Thailanda se afla in primele 20 de tari ca trafic zilnic pe Pornhub.Un grup activist numit Partidul Anonim a postat o declaratie spunand: "Vrem sa revendicam Pornhub. Oamenii au dreptul la alegeri".บรรยากาศการชุมนุม #savepornhub ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ#หยุดจ้วบจ้าบพรฮับ #ม็อบ3พฤศจิกา pic.twitter.com/fVwHsMd6Uw- ข่าวสด (@KhaosodOnline) November 3, 2020In cadrul protestelor, tinerii au avut pancarde cu mesaje in care le cerau guvernantilor sa "nu-i raneasca pe cei singuri".ผู้ชุมนุม #SavePornHub รวมตัวที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ #ม็อบ#ม็อบ3พฤศจิกา#SavePornHub#ศูนย์ราชการ#INNNEWS pic.twitter.com/K9VjxIU3ta- สำนักข่าว INN (@INNNEWS) November 3, 2020 ...citeste mai departe despre " FOTO Interzicerea site-urilor pentru adulti a generat revolte masive. "Nu-i raniti pe cei singuri" " pe Ziare.com