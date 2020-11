"A fost un decret interesant pe care l-am semnat ieri (luni - n.r.), s-a discutat foarte mult in presa despre un oarecare Rizea, cetatean al Romaniei care s-a ascuns in R. Moldova. La propunerea comisiei pentru cetatenie, ieri am semnat un decret prin care am anulat cetatenia acestui personaj. Deja organele competente din Romania si R. Moldova trebuie sa faca schimb de informatii si sa intreprinda actiuni pentru a-l expulza din tara pe acest criminal conform justitiei din Romania", a declarat Igor Dodon intr-o conferinta de presa, potrivit postului de televiziune TV8.md.Igor Dodon anunta ca a luat decizia de anulare a cetateniei Republicii Moldova fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat pentru coruptie si spalare de bani.Fostul deputat PSD Cristian Rizea - dat in urmarire internationala in urma unei condamnari la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani - a fost localizat la Chisinau, in urma cu un an.La acel moment, IGPR a transmis ca nicio tara nu a furnizat, prin intermediul canalelor de cooperare politieneasca internationale informatii care sa duca la depistarea lui Cristian Rizea.Citeste si:Un parlamentar de la Chisinau acuza ca fugarul Cristian Rizea ar fi obtinut ilegal cetatenia moldoveneascaFugarul Cristian Rizea, aflat la Chisinau, da cu flit autoritatilor romane: "Moldova nu-si extradeaza cetatenii, nu exista tratat cu Romania" ...citeste mai departe despre " Cristian Rizea a fost lasat fara cetatenie moldoveneasca. Fostul deputat PSD, condamnat pentru acte de coruptie, ar putea fi extradat din Republica Moldova " pe Ziare.com