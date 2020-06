Fostul viceprimar al Capitalei, Cornel Pieptea, trimis in judecata pentru ca ar fi primit spaga sa aprobe construirea unui supermarket si a unui liceu privat

Totodata, el ar fi cerut si primit 65.000 de euro de la directorul unei institutii de invatamant private, legat de aprobarea construirii unui liceu.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Cornel Pieptea, la data faptei consilier general si lider de grup al unei aliante politice in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), pentru doua infractiuni de trafic de influenta, a unei persoane fizice, cetatean roman, la data faptei administrator al unei societati comerciale, pentru complicitate la trafic de influenta, a unei persoane fizice cu dubla cetatenie romana si turca, la data faptei director general si administrator al unei institutii de invatamant, pentru cumparare de influenta, si a unei alte persoane fizice cu dubla cetatenie romana si turca, pentru complicitate la cumparare de influenta.Acuzatiile DNAIn rechizitoriu, procurorii arata ca, in luna decembrie 2012, Cornel Pieptea, in calitatea mentionata, ar fi pretins si ar fi primit prin intermediul inculpatei Popescu Manuela Violeta, de la administratorul unei societati comerciale (inculpatul persoana fizica, cetatean roman), sumele de 15.000 euro (remisi in sediul Consiliului General al Municipiului Bucuresti) si 150.000 lei, pentru a-si exercita influenta asupra consilierilor din cadrul C.G.M.B., in vederea aprobarii unui proiect de hotarare privind Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ce privea construirea unui supermarket pe un teren situat in Bucuresti. Banii ar fi fost remisi in doua transe, inainte si dupa aprobarea hotararii ce privea PUZ-ul respectiv (18.12.2012)."In perioada iunie 2013 - februarie 2014, pentru un motiv asemanator, inculpatul Pieptea Cornel, la data faptei consilier general si lider de grup al unei aliantei politice in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti (C.G.M.B.), prin intermediul aceleiasi inculpate, ar fi pretins si ar fi primit suma de 65.000 euro de la directorul general al unei institutii de ...citeste mai departe despre " Fostul viceprimar al Capitalei, Cornel Pieptea, trimis in judecata pentru ca ar fi primit spaga sa aprobe construirea unui supermarket si a unui liceu privat " pe Ziare.com