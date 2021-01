Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, critica Sectia Speciala pentru clasarea plangerii sale impotriva procurorilor DNA

Diaconu a fost fortat sa paraseasca functia de la ANAF dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA in 2016, in dosarul "Partida Romilor". Ulterior, ancheta a fost clasata. Fostul sef ANAF anunta si ca se va adresa mai departe justitiei, chiar si CEDO daca este nevoie.Postarea lui Gelu DiaconuPatru asociatii respectabile ale magistratilor reactioneaza intr-un comunicat fata de refuzul DNA de a-si asuma abuzurile din anii anteriori. Opinia acestor asociatii este prilejuita de controversa publica iscata pe subiectul desfiintarii SIIJ.Citez din acest comunicat:"Dincolo de statisticile triumfaliste ale DNA, toate dosarele cu magistrati soldate cu clasari ori achitari au afectat nu doar viata si cariera acestora, ci au adus grave prejudicii de imagine Justitiei, scazand dramatic increderea oamenilor in justitie. Nicio analiza concreta si obiectiva a vreunui astfel de caz in care acuzatiile DNA s-au soldat cu esec nu a fost adus la cunostinta opiniei publice de catre DNA, pentru a demonstra ca institutia isi intelege menirea (...).Niciunul dintre procurorii care au efectuat actele de urmarire penala (sau alti specialisti din DNA, as adauga eu!!) in acele cazuri nu a raspuns in nici un fel pentru esecuri (...)".Coincidenta face ca tocmai ce am primit solutia de clasare a plangerii penale (de la controversata SIIJ) pe care eu am facut-o impotriva "specialistului" Balaur si a procurorului Tulus de la DNA.Am citit atent considerentele acestei decizii impreuna cu dnii avocati Stan si Mihut, cei care mi-au fost alaturi in cei cinci ani din viata pierduti pentru demontarea ineptiilor DNA privind presupusa mea implicare in dosarul Partida Romilor.O data in plus am inteles semnificatia proverbului "corb la corb nu-si scoate ochii"!Pai, daca va plangeti dvs., stimati magistrati de abuzurile DNA, noi cetatenii de rand credeti ca avem vreo sansa cat de mica in a ne repara in vreun fel cariera si viata distruse de vreun ticalos sau habarnist ratacit pe la DNA? Sau ca acestia sa fie trasi la raspundere vreodata?Cu toate acestea, impartasind ingrijorarea autorilor comunicatului, eu raman optimist. Mai am cai de atac si cred cu tarie ca voi avea sansa unui magistrat impartial aici in Romania sau la CEDO.CITESTE SI:Guver ...citeste mai departe despre " Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, critica Sectia Speciala pentru clasarea plangerii sale impotriva procurorilor DNA " pe Ziare.com