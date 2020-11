BREAKING Fostul primar al Sectorului 1, cautiune de un milion de euro, dupa o noapte de audieri la DNA. Daniel Tudorache este acuzat de spalare de bani si trafic de influenta

UPDATE. Procurorii DNA au anuntat oficial ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor.De asemenea, in acelasi dosar s-a mai dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de alte doua persoane fizice, fosta sotie si o persoana fizica aflata in anturajul primarului, pentru infractiunea de complicitate la spalarea banilor, respectiv trafic de influenta."Totodata, celor trei inculpati li s-au fixat cautiuni care trebuie depuse pana la data de 27 noiembrie 2020, dupa cum urmeaza:- 1.000.000 euro - TUDORACHE DANIEL- 200.000 euro - fosta sotie- 75.000 euro - persoana fizica aflata in anturajul primarului", a anuntat DNA intr-un comunicat de presa.In ordonanta procurorilor se mai arata ca, in cauza, exista date si probe potrivit carora, in perioada septembrie 2016 - mai 2017, persoana aflata in anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sector 1. In schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, in numele primarului, la functionarii responsabili, astfel incat contractul sa se desfasoare in bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor)."In schimbul traficarii influentei, persoana aflata in anturajul primarului ar fi primit suma totala de 105.000 lei in numerar, precum si suma de 8.640 lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta.In activitatile descrise, persoana care si-a traficat influenta ar fi fost sprijinita de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi intarit omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. In acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influentei.De altfel, exista suspiciunea rezonabila ca primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi ...citeste mai departe despre " BREAKING Fostul primar al Sectorului 1, cautiune de un milion de euro, dupa o noapte de audieri la DNA. Daniel Tudorache este acuzat de spalare de bani si trafic de influenta " pe Ziare.com