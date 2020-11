Actiunea lui Daniel Tudorache a fost depusa luni in instanta si are primul termen de judecata pe 27 noiembrie.Este chiar termenul limita pana la care fostul edil trebuie sa depuna la DNA cautiunea de 1 milion de euro. Tot pana atunci, fosta sa sotie, Adina Tudorache, trebuie sa depuna o cautiune de 200.000 de euro, iar afaceristul Ion Nita, zis "Ochelaristu'", are stabilita o cautiune de 75.000 de euro.Ce spune legeaConform Codului de procedura penala, consemnarea cautiunii se face pe numele inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate, la dispozitia organului judiciar, ori prin constituirea unei garantii reale, mobiliare ori imobiliare, in limita unei sume de bani determinate, in favoarea aceluiasi organ judiciar.Cautiunea garanteaza participarea inculpatului la procesul penal si respectarea de catre acesta a mai multor obligatii. De asemenea, instanta de judecata poate dispune prin hotarare confiscarea cautiunii, daca masura controlului judiciar pe cautiune a fost inlocuita cu masura arestului la domiciliu sau a arestarii preventive.Citeste si: FOTO Cum si-a pus Tudorache averea pe numele fostei sale sotii si al menajerei: imobile, diamante, vacante de lux si actiuni la clubul Rapid ...citeste mai departe despre " Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, contesta in instanta cautiunea de 1 milion de euro " pe Ziare.com