Procurorii argeseni care au instrumentat dosarul accidentului produs in 26 decembrie 2019, pe DN7, in judetul Arges, in zona localitatii Zamfiresti, au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Daniel Chitoiu sub acuzatia de ucidere din culpa.Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Pitesti. Conform datelor facute publice, sapte persoane fizice, rude ale celor decedati, s-au constituit parti civile in dosar. De asemenea, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Spitalul Judetean de Urgenta Arges si Serviciul Judetean de Ambulanta Arges, care au acordat ingrijiri victimelor accidentului, sunt parti civile in dosar in timp ce parte responsabila civilmente este societatea de asigurari Generali Romania.Deocamdata nu a fost stabilit un prim termen de judecata in acest proces.AnchetaProcurorii au inceput urmarirea penala pe numele lui Daniel Chitoiu in luna ianuarie a acestui an, la mai putin de o luna de la producerea accidentului in care un barbat de 82 de ani si sotia acestuia au murit, iar o alta persoana a fost ranita, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit violent de masina fostului ministru care, conform primelor date, a intrat pe contrasens.La momentul la care a fost pus sub acuzare, Chitoiu a refuzat sa dea declaratii in fata anchetatorilor. El a negat atunci ca ar fi vorbit la telefon in timpul accidentului. ...citeste mai departe despre " Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa in cazul accidentului soldat cu decesul a doua persoane " pe Ziare.com