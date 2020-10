Radu Mazare si Decebal Fagadau, trimisi in judecata de DNA. Fostii primari ai Constantei, cercetati pentru construirea ilegala a unui bloc de lux pe plaja din Mamaia

Acuzatiile din acest dosar au legatura cu modul in care functionarii Primariei Constanta ar fi reautorizat, in 2013, in mod nelegal, construirea unui imobil de lux deja ridicat in proportie de 95% pe plaja din Mamaia, pentru care anterior, autorizatia de construire initiala fusese anulata definitiv si irevocabil de instanta civila.Este vorba de Complexul Riviera Residence, apartine omului de afaceri Florin Carstocea, prin societatea RHC City Crown, conform Info Sud-Est.Acuzatiile DNADecebal Fagadau este acuzat de abuz in serviciu, pentru fapte facute in calitate de viceprimar al municipiului Constanta, iar Radu Mazare pentru complicitate la abuz in serviciu, pentru fapte facute in calitate de primar al orasului Constanta.Procurorii DNA arata pe scurt acuzatiile din rechizitoriu. Pe plaja din statiunea Mamaia, judetul Constanta, in zona centrala a statiunii, ar fi fost construit, cu nerespectarea dispozitiilor legale, un imobil in regim P+5E-6E cu destinatie cazare si alimentatie publica. Imobilul a fost ridicat in baza unei autorizatii de construire emise in anul 2009 de primaria municipiului Constanta."In acelasi an, Primaria municipiului Constanta si societatea constructoare au fost date in judecata de o alta societate comerciala care detinea o constructie in imediata vecinatate a noului imobil, cerand anularea autorizatiei de construire. Prin decizia civila definitiva pronuntata de Curtea de Apel Constanta in anul 2012, autorizatia de construire emisa de Primaria municipiului Constanta a fost desfiintata," explica DNA.Povestea autorizatieiInstanta a retinut ca, la emiterea autorizatiei de construire, nu s-ar fi respectat interdictia de a construi in interiorul zonei de protectie si ca amplasarea imobilului ar fi situata in zona benzii litorale a Marii Negre in cuprinsul careia sunt interzise orice fel de constructii definitive. De asemenea s-a mai retinut ca autorizatia de constructie ar fi fost emisa cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la respectarea drepturilor de servitute de vedere si servitute privind distanta dintre constructii.In anul 2013, ca urmare a anularii autorizatiei de constructie, societatea reclamanta a cerut in instanta, printr-o noua actiune, si demolarea imobilului de lux, pr ...citeste mai departe despre " Radu Mazare si Decebal Fagadau, trimisi in judecata de DNA. Fostii primari ai Constantei, cercetati pentru construirea ilegala a unui bloc de lux pe plaja din Mamaia " pe Ziare.com