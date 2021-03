Intr-un mesaj publicat pe Facebook , premierul spune ca a participat la sedinta tehnica de la Ministerul Afacerilor Interne si s-a asigurat ca "obiectivele pe care le-am trasat in privinta pandemiei sunt indeplinite". El a adaugat si ca numarul de paturi din spitale a crescut.Citu a facut un nou apel la populatie sa respecte masurile de protectie si spune ca obiectivul pe care si-l propune este sa se reduca numarul de infectari prin vaccinare."In perioada urmatoare, numarul persoanelor imunizate zilnic va ajunge la 80 de mii. Multa lume intreaba daca vom ajunge din nou in lockdown. Raspunsul meu foarte clar este ca NU", a adaugat prim-ministrul.Citeste si:Biserica de lemn din Parcul IOR a fost vandalizata cu mesaje pro LGBT. Purtatorul de cuvant BOR: "Acte violente intretinute de o hidoasa ideologie neomarxista"VIDEO SOCANT Mirela Vaida a fost atacata cu un bolovan, de o femeie dezbracata, in timpul emisiunii Acces directMaia Morgenstern, tinta unei afirmatii rasiste la o intalnire a oamenilor de cultura: "Hai s-o facem asa, jid..."VIDEO Presedintele Joe Biden a cazut in timp ce urca pe scara avionului Air Force OneFOTO Fiica de muzicanti, cumnata Simonei Halep a facut senzatie la Dubai. Tanara din Constanta a atras toate privirile ...citeste mai departe despre " Florin Citu, dupa sedinta MAI: "Multa lume intreaba daca vom ajunge din nou in lockdown. Raspunsul meu foarte clar este ca NU" " pe Ziare.com