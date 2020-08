"Vesti excelente pentru romani in iulie! Am continuat sa investim in economia Romaniei! Dupa 7 luni suma investita este cea mai mare din ultimii 10 ani!", a scris Florin Citu sambata pe Facebook Liberalul a adaugat ca "doar prin investitii masive in acest moment ingrozitor pentru economia globala putem sa garantam crestere economica incepand cu 2021"."Romania va evita recesiunea tehnica in 2020 pentru ca am luat si vom lua cele mai bune masuri pentru economie!", a conchis ministrul de Finante." ...citeste mai departe despre " Florin Citu: Romania va evita recesiunea tehnica in 2020 " pe Ziare.com