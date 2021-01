"In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promitatoare ale cooperarii dintre Romania si Tarile de Jos, concentrandu-ne pe consolidarea relatiilor economice si pe dinamizarea dialogului politic. Obiectivul nostru legitim de aderare la spatiul Schengen a fost unul dintre punctele esentiale atinse in discutia cu prim-ministrul Rutte, caruia i-am transmis ca Romania este, fara indoiala, pe deplin pregatita pentru a intra in zona Schengen", a scris Citu, pe Facebook Potrivit prim-ministrului, discutiile au vizat si evolutia pandemiei de COVID-19 si desfasurarea procesului de vaccinare.Citeste si:VIDEO Senatoarea AUR Diana Sosoaca a plecat din studioul Antena 3 dupa un schimb dur de replici cu Mihai Gadea: "Se vede ca sunteti abuzata"Toate pensiile vor fi recalculate. Anuntul facut de ministrul Muncii, Raluca TurcanVIDEO Povestea copilului crescut intr-un orfelinat al groazei si ajuns director de scoala: "Am luat ce e mai bun de la oameni"Hagi mai negociaza plecarea unui jucator de la Academie. Dupa Ghita, inca o lovitura pregatita de FC ViitorulVaccinarile programate dupa data de 28 ianuarie se amana. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita, seful campaniei de vaccinare ...citeste mai departe despre " Florin Citu i-a transmis omologului sau olandez ca Romania este ''pe deplin pregatita'' pentru a intra in zona Schengen " pe Ziare.com