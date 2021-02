Florin Citu a avut intrevederi cu mai multi oficiali ai Comisiei Europene. Subiectele discutate

El s-a mai intalnit si cu alti inalti oficiali ai Colegiului Comisarilor - Margrethe Vestager, vicepresedinte executiv al CE pentru o Europa pregatita pentru era digitala, Adina Valean, comisar european pentru transporturi.Potrivit unui comunicat al Guvernului, discutiile cu inaltii oficiali ai Comisiei Europene au vizat atat prioritatile de ansamblu de la nivelul UE si viziunea Romaniei in raport cu acestea, cat si elemente de interes specific din perspectiva portofoliului demnitarilor europeni.CITESTE SI: Florin Citu, in vizita de lucru la Bruxelles. Se va intalni cu liderii UE, dar si cu Dacian Ciolos , Adina Valean si Mircea Geoana "In cadrul acestor intrevederi, premierul Florin Citu a prezentat prioritatile Guvernului Romaniei in raport cu dosarele europene. De asemenea, a transmis un mesaj de angajament substantial din partea Romaniei de a actiona, in continuare, ca partener de incredere si profund dedicat proiectului european.De asemenea, a exprimat intreaga disponibilitate a Romaniei de a participa activ la efortul comun de refacere a Uniunii post-criza si de avansare a implementarii obiectivelor pe termen lung agreate prin Agenda Strategica 2019-2024. Totodata a ridicat in cadrul discutiilor tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen, care ramane un obiectiv prioritar al Romaniei", se arata in comunicat.Ce a discutat cu TimmermansSursa citata mentioneaza ca discutiile cu Frans Timmermans s-au concentrat pe obiectivele formulate prin Pactul Ecologic European, context in care prim-ministrul Citu a reiterat sprijinul Romaniei pentru atingerea neutralitatii climatice pentru 2050 si pentru cresterea nivelului de reducere a emisiilor pentru 2030." Demnitarul roman a subliniat importanta stabilirii unui cadru de implementare flexibil, cu mecanisme de sprijin adecvate pentru statele membre care sa tina cont de realitatile economice si sociale cu care acestea se confrunta si care sa nu determine o povara suplimentara pentru cetatenii europeni, in special cei aflati in situatii mai precare din punctul de vedere al bunastarii.De asemenea, prim-ministrul Romaniei a reite ...citeste mai departe despre " Florin Citu a avut intrevederi cu mai multi oficiali ai Comisiei Europene. Subiectele discutate " pe Ziare.com