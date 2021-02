Premierul a precizat ca aceasta masura a fost luata deoarece amenzile nu mai au efect. El a spus ca va propune o perioada de minimum doua saptamani de suspendare a activitatii acestor firme.Premierul Florin Citu: "Am descoperit sporuri despre care nu stiam ca exista""S-a vazut ca acele amenzi pe care le dam nu au niciun efect, din acest motiv venim cu masuri suplimentare. Nu marim amenzile, vom suspenda activitatea pe perioada determinata. Incepem cu doua saptamani, dar este doar o propunere, inca nu vom avea un act normativ", a mai spus premierul.Citu: Familiile celor afectati de incendiul de la Matei Bals vor primi sprijin financiarAu fost numeroase cazuri in ultima perioada in care terase si restaurante, dar si sali de evenimente au fost amendate pentru ca nu respecta reglementarile in vigoare.Insa se pare ca amenzile nu au rezolvat aceasta situatie, iar autorittaile au decis sa ia masuri mai drastice.Citeste si:Cine este Alexander Zudor, actorul acuzat ca viola femei in lift. A jucat in spoturi alaturi de copii si a pozat pentru coperta unei cartiFilozoful Gabriel Liiceanu castiga procesul cu Mihai Gadea si Antena 3. Prezentatorul si televiziunea trebuie sa-i plateasca daune moraleTraian Berbeceanu, prima reactie dupa ce a aflat ca USR-PLUS va numi un nou prefect al CapitaleiScandaloasa "circulara pentru romani" din punctele vamale ale Mexicului. "Este foarte ciudat ca nimeni nu vorbeste"Bianca Andreescu s-a retras de la turneul din Australia si a dat programul peste cap. Sorana Cirstea are o noua adversara ...citeste mai departe despre " Premierul Florin Citu: Firmele care nu respecta masurile antipandemie vor avea activitatea suspendata temporar " pe Ziare.com