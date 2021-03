UPDATE. Conform unor surse judiciare, administratora societatii comerciale care a incasat, in perioada 2019-2021 peste 500.000 de dolari in conturile sale, era casatorita cu un cetatean englez. Acesta este arestat in prezent in Marea Britanie.Femeia cunostea ca banii provin din inselaciuni.De fapt, prin intermediul unor platforme on line, suspectii sustineau existenta unor fonduri de investitii, pe care le prezentau ca fiind reale, iar dupa ce obtineau banii de la victime, ii transferau in diverse conturi, destinatia finala fiind RomaniaStirea initialaPotrivit politistilor, ancheta vizeaza o firma suspectata ca a incasat, din afara tarii, peste 500.000 dolari, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni - fraude in legatura cu investitii oferite pe diverse website-uri, fonduri care nu au fost niciodata investite in numele clientilor."Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Cauza a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane", anunta Politia Capitalei.Citeste si:EXCLUSIV Mascatii au descins la o adresa gresita din Ilfov si i-au amenintat cu moartea pe proprietarii nevinovati: "Mi-au pus arma in piept si au vrut sa-mi impuste cainele"Avertismentul medicilor pentru parinti: Incep sa apara destul de des cazuri de sindrom inflamator multisistemic post-COVIDCum sa iti calculezi singur salariul netRomanca din Italia ucisa cu sadism cand a anuntat ca e insarcinata. "Nici nu stiu ce m-a apucat de am omorat-o"Un medic roman s-a infectat cu Covid-19 dupa a doua doza de vaccin. Cum isi explica imbolnavirea ...citeste mai departe despre " UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate " pe Ziare.com