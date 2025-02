Firea vrea sa demita toata conducerea RATB

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa demita conducerea RATB pentru ca nu si-a indeplinit sarcinile, in conditiile vremii extreme de azi.

Edilul a anuntat, vineri seara, ca a convocat pentru sambata dimineata o sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

"Am convocat de indata o sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru maine dimineata, la 9.30, in care voi supune dezbaterii si aprobarii consilierilor generali demiterea Consiliului de Administratie al RATB, pentru neindeplinirea sarcinilor privind pregatirea Capitalei pentru vremea grea de iarna pe care o depasim in acest moment", a declarat Gabriela Firea.

