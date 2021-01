Finul baronului Ionel Arsene a castigat un contract de 120 de milioane de euro pentru modernizarea unui drum national. Ministrul Transporturilor a trimis corpul de control la CNAIR

Contractul, care se ridica la 587,6 milioane de lei, adica circa 120 de milioane de euro, pentru modernizarea DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia, a fost atribuit de Compania de Drumuri pe 30 decembrie firmei Aqua Parc din Roznov, judetul Neamt, detinuta de Gheorghe Vlasie, finul lui Ionel Arsene (PSD), presedintele Consiliului Judetean Neamt.Vlasie este judecat la Tribunalul Neamt pentru aderare la un grup infractional organizat, iar termenul este 29 ianuarie.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a confirmat pentru Ziare.com ca a trimis corpul de control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a verifica atribuirea contractului pentru modernizarea DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia.Drula, in august: Bataie de joc enorma pe drumul Baldana - Targoviste - SinaiaIn urma cu cinci luni, in august 2020, Catalin Drula, deputat in Parlamentul Romaniei la acea vreme, acum ministru al Transporturilor, denunta o "bataie de joc enorma pe drumul Bucuresti (Baldana) - Targoviste - Sinaia", acuzand Compania de Drumuri ca a realizat o documentatie proasta, astfel incat "nicio firma serioasa" nu depune oferte."Jale. Dezastru. Bataie de joc. Sunt cuvinte prea slabe ca sa descrie ce face CNAIR si Ministerul Transporturilor cu legatura Bucuresti-Targoviste si Targoviste-Sinaia", scria Drula pe Facebook Detalii despre proiectDrumul national trebuie largit la patru benzi, pentru o lungime de 44 de kilometri. Traseul se desprinde din DN7 la km. 30+810 din localitatea Baldana, traverseaza orasul Racari si localitatile Ghergani, Balteni, Contesti, Crangasi, Cuza - Voda, mircea - Voeda, Ilfoveni, Bratesti si Ulmi si continua pana la intrarea in municipiul Targoviste avand caracteristicile unui drum de ses.Drumul trebuie modernizat la doua benzi, pe circa 59 de kilometri, traseul incepe de la iesirea de nord a municipiului Targoviste, traverseaza orasele Pucioasa, Fieni, Sinaia si comunele Aninoasa, Doicesti, Motaieni, Pietrosita si Moroieni alternand cu zonele de extravilan si se termina la intersectia cu DN1 in Sinaia la km 120+400 al DN1.Citeste si:"Mogulii" infrastructurii din Romania. Cine controleaza contractele proiectelor de autost ...citeste mai departe despre " Finul baronului Ionel Arsene a castigat un contract de 120 de milioane de euro pentru modernizarea unui drum national. Ministrul Transporturilor a trimis corpul de control la CNAIR " pe Ziare.com