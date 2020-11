Ministrul Economiei spune ca finalizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda va aduce securitate energetica definitiva pentru Romania

"Nu trebuie uitat reactoarele de la unitatile 3 si 4 de la Cernavoda. Am parafat acel acord interguvernamental cu Guvernul SUA, vineri ne-a venit aprobarea Comisiei Europene pentru acest acord, deci putem trece la semnarea acordului interguvernamental. Asta inseamna ca practic putem sa punem in aplicare acest acord. Avem finantare din partea americana. Vorbim de un consortiu euroatlantic cu parteneri din SUA, Canada si din Franta, evident si Romania, fiecare partener va avea finantare in asa fel incat acest consortiu va putea sa ia decizia de investitie, sa inceapa de anul viitor retehnologizarea Unitatii 1 si constructia Unitatilor 3 si 4", a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, la Realitatea Plus, luni seara.Ministrul a adaugat ca aceasta constructie a reactoarelor 3 si 4 " va aduce securitate energetica definitiva pentru Romania"."Pana in 2030 avem de finalizat reactorul 3. Retehnologizarea se va termina tot asa, pana in 2027 - 2028. Daca vorbim de nuclear, vorbim de un termen mai lung, dar daca nu il incepem si ramaneam blocati cu un proiect cu partenerii chinezi cu care am fost blocati 7 ani de zile, nu apucam sa il facem. Dupa parerea mea, finalizarea reactoarelor 3 si 4 va aduce securitate energetica definitiva pentru Romania", a mai declarat Popescu.La inceputul lunii octombrie a acestui an, Romania si Statele Unite ale Americii au parafat un Acord Interguvernamental extins care permite cooperarea in ceea ce priveste domenii de importanta pentru Romania, cum ar fi proiectul Unitatilor 3 si 4 ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavoda, retehnologizarea Unitatii 1, precum si cooperare pe diverse paliere in domeniul nuclear civil din Romania.Scopul Acordului Interguvernamental este dezvoltarea programului nuclear civil din Romania prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, securitate si siguranta nucleara si, implicit, intarirea securitatii, diversitatii, sigurantei in exploatare si stabilitatii energetice si de mediu ale Romaniei, obiective asociate si proiectelor de investitii ale SNN, retehnologizarea Unitatii 1 si extinderea capacitatii CNE Cernavoda.Acordul acopera mai multe arii de cooperare, printre care: Proiectul Unitatilor 3 si 4, retehnologizarea Unitatii 1, cooperare in diferite domenii, precum reglementare, schimburi intre laboratoare de ce ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei spune ca finalizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda va aduce securitate energetica definitiva pentru Romania " pe Ziare.com