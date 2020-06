"FIFA a aprobat in unanimitate acest plan de ajutor", a declarat presedintele forului mondial, Gianni Infantino, dupa o reuniune online a Consiliului FIFA.Infantino a precizat ca FIFA va controla cu strictete folosirea fondului.Un ajutor initial de 150 de milioane de dolari pentru federatii a fost anuntat inca din aprilie. Fiecare dintre cele 211 federatii membre ar putea primi un milion de dolari, iar un ajutor suplimentar de 500.000 de dolari ar putea fi atribuit pentru fotbalul feminin. Alte ajutoare pot fi disponibile sub forma de imprumuturi fara dobanda, care ar putea ajunge la 35 la suta din veniturile fiecarei federatii. Valoarea minima a fiecarui imprumut va fi de 500.000 de dolari, iar valoarea maxima, 5 milioane de dolari. In plus, fiecare confederatie ar putea primi un imprumut de 4 milioane de dolari. ...citeste mai departe despre " FIFA pune de dispozitia federatiilor 1,5 miliarde de dolari. Cheltuirea banilor, controlata strict " pe Ziare.com