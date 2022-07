Sârbii fac fabrică de avioane în România. Orașul unde vor construi fabrica

O firma din Serbia intentioneaza sa-si deschida o fabrica de avioane in vestul tarii.

Astfel, chiar in imediata apropiere a aeroportului Arad ar urma sa inceapa in viitorul apropiat productia de avioane de mici dimensiuni. In acest sens, CJ Arad a solicitat emiterea unei Hotarari de Guvern pentru a transfera opt hectare de teren in propria administrare.

Conform Aradon, respectiva hotarare intarzie sa apara de doi ani. Ulterior, reprezentantii companiei Aero East au decis sa concesioneze teren direct de la Zona Libera. Marti, 5 iulie, a venit confirmarea oficiala ca, in "buza" Aeroportului Arad, va aparea o fabrica de avioane usoare.

Andrei Ando, presedintele Consiliului de Administratie al Zonei Libere, spune ca solicitarea sarbilor a fost tratata cu prioritate.

"Am primit solicitarea de la compania interesata si am tratat-o cu prioritate. Este in interesul tuturor ca un astfel de investitor sa se stabileasca la Arad. Administratia locala va castiga din taxe, universitatea va putea pregati o specializare adecvata profilului noului investitor, aeroportul din Arad va avea o utilitate suplimentara. Si sa nu uitam de locurile de munca, care vor fi mai bine platite, pentru ca si specificul fabricii este diferit fata de ceea ce exista acum la Arad. Practic, avem sansa ca, dupa 100 de ani de cand la Arad erau realizate prototipurile unor aparate de zbor, aceasta industrie sa reinvie. Si suntem mandri ca Zona Libera Curtici-Arad isi poate aduce contributia la asta", a declarat Ando pentru sursa citata. ...citeste mai departe despre "Sarbii fac fabrica de avioane in Romania. Orasul unde vor construi fabrica" pe Ziare.com

