Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostei URSS au scazut cu 10% in 2020

Potrivit datelor comunicate de directorul general Alexey Miller, Gazprom a exportat 179,3 miliarde de metri cubi de gaze naturale spre Uniunea Europeana, Turcia si China in 2020, comparativ cu 199,2 miliarde de metri cubi in 2019. Aceasta cifra include si cantitatea de 4,1 miliarde de metri cubi exportata spre China via conducta Power of Siberia."In luna octombrie, am stabilit un record cu privire la livrarile in Europa pentru acea luna, de 17,4 miliarde metri cubi de gaze naturale. Daca ne uitam pe intregul an, am inregistrat o crestere a exporturilor spre noua tari europene comparativ cu 2019. Printre acestea se numara Olanda, Slovacia si Turcia", a precizat Alexey Miller.Gazprom a mai anuntat ca si productia sa de gaze naturale a scazut in 2020, pana la 452,7 miliarde de metri cubi comparativ cu 500,3 miliarde de metri cubi in 2019.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Conform cifrelor comunicate de Gazprom, in anul 2019, compania a livrat Romaniei o cantitate de 1,1 miliarde metri cubi de gaze naturale.