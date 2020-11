Experti in legislatia alegerilor au spus ca este indoielnic ca instantele sa accepte cererea lui Trump de oprire a numaratorii voturilor exprimate inainte de ziua alegerilor, sau ca orice contestatie pe care o va analiza justitia ar modifica traiectoria cursei electorale in state intens disputate, precum Michigan si Pennsylvania.In timp ce numaratoarea voturilor continua in multe state, Trump si-a declarat victoria miercuri dimineata, la Casa Alba, in fata democratului Joe Biden."Aceasta este o frauda majora impotriva natiunii noastre. Dorim ca legea sa fie folosita in mod corect. Asa ca vom merge la Curtea Suprema. Dorim ca toate voturile sa fie oprite", a spus Trump.Presedintele republican nu a oferit nicio dovada pentru afirmatia sa referitoare la frauda sau detalii referitoare la litigiul pe care il va prezenta Curtii Supreme.Miercuri seara, rezultatul alegerilor era inca incert si un numar mic de state ar putea decide castigatorul alegerilor in urmatoarele ore sau zile.Cu toate acestea, expertii legali au spus ca, desi pot exista obiectii fata de anumite voturi sau legate de procesul de votare sau de numarare, nu este clar daca acestea vor determina rezultatul final.Ned Foley, expert in legislatia alegerilor la Ohio State University, a scris pe Twitter ca judecatorii Curtii Supreme "se vor implica numai daca vor exista voturi cu o validitate indoielnica care ar putea face o diferenta, ceea ce s-ar putea sa nu fie cazul".Atat republicanii cat si democratii au format armate de avocati gata sa treaca la lupta intr-o cursa stransa.Daca Biden va obtine 270 de electori fara sa aiba nevoie de Pennsylvania, probabilitatea unei batalii juridice in acest stat va fi redusa, au mai spus expertii legali. Si orice contestatie va trebui sa urmeze ierarhia obisnuita a instantelor. ...citeste mai departe despre " Conditiile in care Curtea Suprema a SUA ar putea interveni in alegerile prezidentiale. Explicatia unui expert in legislatie " pe Ziare.com