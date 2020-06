EXCLUSIV. Documentele CNSAS despre la relatia lui Mugur Isarescu cu Securitatea. O decizie mai veche, demontata acum de Colegiul institutiei

Reamintim ca, luni, Ziare.com a dezvaluit in exclusivitate ca guvernatorul BNR , Mugur Isarescu (71 de ani), este considerat de CNSAS colaborator al fostei Securitati, iar Colegiul institutiei a aprobat, saptamana trecuta, nota prin care ii este consemnata aceasta calitate. Conform procedurii, Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) va sesiza Curtea de Apel Bucuresti, chemata sa confirme sau sa infirme verdictul Colegiului.Cererile de verificareIn 12 septembrie 2019, un jurnalist al Ziare.com a transmis catre CNSAS o cerere de verificare privind calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii, pe numele lui Mugur Isarescu.O luna mai tarziu, in 11 octombrie 2019, CNSAS a trimis un prim raspuns la aceasta solicitare, asa cum prevede legea, oferind o serie de documente din arhiva institutiei, din 2002, cand s-a facut prima verificare a calitatii de colaborator al Securitatii, pe numele lui Mugur Isarescu.Verificarile demarate de CNSAS, in 2002, asa cum arata aceste documente, fusesera demarate in urma a doua cereri facute de cotidianul Evenimentul zilei, inregistrate de CNSAS cu nr. 1494/14.03.2001 si nr. 381026/26.04.2001. "Evenimentul zilei solicita, in temeiul art. 2 Legea nr. 187/1999, verificarea la cerere a domnului Constantin Mugurel (fiul lui Constantin si Haritina, nascut la data de 01.08.1949, in Dragasani, jud. Valcea, indeplinind functia de Guvernator Banca Nationala a Romaniei", se arata in documentele CNSAS transmise jurnalistului Ziare.com, in cadrul corespondentei amintite.Printre aceste aceste acte referitoare la verificarea de la inceputul anilor 2000 facuta pe numele lui Mugur Isarescu sunt si doua adrese ale SRI, din octombrie si noiembrie 2000, "conform carora Isarescu Constantin Mugurel nu figureaza in evidentele lor cu cu dosar de urmarire sau/si de colaborator".Raspunsul CNSASConform raspunsului CNSAS la solicitarea de verificare a lui Isarescu inaintata, anul trecut, de jurnalistul Ziare.com, "pe numele domnului Constantin Mugurel Isarescu, nascut la 01.08.1949, in Dragasani, judetul Valcea, a fost emisa de Colegiul CNSAS, in conditiile legale in vigoare din acea perioada, decizia nr. 40/21/05.2002, mentinuta si in cursul anului 2008". ...citeste mai departe despre " EXCLUSIV. Documentele CNSAS despre la relatia lui Mugur Isarescu cu Securitatea. O decizie mai veche, demontata acum de Colegiul institutiei " pe Ziare.com