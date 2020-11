ANALIZA Evolutia capacitatii de testare a Romaniei. Comparativ cu alte tari europene, stam extrem de prost

Alte state, precum Belgia sau Cehia, cu o populatie mai mica decat cea a Romaniei, dar cu o crestere exponentiala a numarului de cazuri, au dublat sau chiar triplat numarul de testari efectuate zilnic.Ziare.com a analizat evolutia capacitatii de testare a Romaniei in cea mai ingrijoratoare luna de la inceputul pandemiei, in comparatie cu situatia altor state europene a caror valoare numerica a populatiei este cea mai apropiata de cifrele tarii noastre.Nota: Valorile analizate au fost extrase din raportarile centralizate de platforma ourworldindata.org si se refera la capacitatea zilnica de testare la mia de locuitori pe parcursul lunii octombrie.Cifrele privind numarul populatiei si evolutia epidemiei au fost extrase din centralizarea facuta de platforma worldometers.info pentru fiecare tara in parte.Tarile cuprinse in analiza sunt: Romania, Belgia, Cehia, Grecia, Portugalia si Suedia.Observatii:Capacitatea zilnica de testare in Romania a crescut constant in luna octombrie, dar nu in proportii semnificative. Tara noastra nu a reusit sa dubleze capacitatea zilnica de testare, desi bilantul zilnic al epidemiei s-a triplat pe parcursul acestei perioade.In aceeasi situatie se afla si Suedia care inregistreaza o evolutie mai scazuta decat cea a Romaniei.Belgia, una dintre cele mai afectate tari europene, care a inregistrat o diferenta semnificativa intre numarul cazurilor zilnice raportate la inceputul si la sfarsitul lunii, peste 12.000, aproape ca si-a triplat capacitatea de testare. Cehia se afla intr-o situatie asemanatoare.RomaniaIn cazul Romaniei, ultima raportare a capacitatii de testare este aferenta zilei de 29 octombrie.Romania are o populatie de 19,237, 691 de persoane.Pe 1 octombrie, Romania inregistra 2.086 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19. Aproximativ o luna mai tarziu, pe 29 octombrie, cifra zilnica a infectarilor depasea de peste de trei ori valoarea inregistrata la inceputul lunii: 6.481.In acest interval de timp, 1-29 octombrie, capacitatea de testare a Romaniei a inregistrat o crestere scazuta, comparativ cu ritmul accelerat de raspandire al epidemiei. Astfel, la 1 octombrie, cifra de testare raportata pentru tara noas ...citeste mai departe despre " ANALIZA Evolutia capacitatii de testare a Romaniei. Comparativ cu alte tari europene, stam extrem de prost " pe Ziare.com