Potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), preturile la locuinte au inregistrat o crestere trimestriala de 1,2% in Uniunea Europeana si de 0,9% in zona euro.In randul statelor membre, cele mai mari cresteri trimestriale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Portugalia (4,9%), Estonia (4,8%), Slovacia (4%), Luxemburg (3,8%), Polonia (3,6%) si Romania (3,3%), singurele scaderi fiind in Malta (minus 4,3%), Ungaria (minus 1,1%), Irlanda (minus 0,8%) si Belgia (minus 0,1%)In primul trimestru din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, preturile locuintelor au crescut cu 5,5% in Uniunea Europeana si cu 5% in zona euro. Este cel mai semnificativ avans al preturilor locuintelor in zona euro, din trimestrul doi din 2007.In randul statelor membre, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Luxemburg (14%), Slovacia (13,1%), Estonia (11,5%), Polonia (11,3%), Portugalia (10,3%), Croatia si Letonia (ambele cu 9,1%) si Romania (8,1%), iar singura scadere s-a inregistrat in Ungaria (minus 1,2%). ...citeste mai departe despre " Eurostat: Preturile caselor au crescut cu 3,3%, in Romania, in primul trimestru al acestui an " pe Ziare.com