Europa se confrunta cu primul val de caldura din acest an

Fantanile arteziene i-au racorit pe trecatori marti dimineata in Sevilla, un oras din sudul Spaniei, unde mercurul urma sa ajunga in cursul dupa-amiezii la 41 de grade Celsius, potrivit Agentiei Statale de Meteorologie (AEMET). Zonele umbrite si scaldatul erau deja la mare cautare in capitala Andaluziei, potrivit AFPTV.Peninsula Iberica a marcat debutul verii astronomice cu "sosirea unei mase de aer foarte cald, de origine africana", care a ridicat temperaturile spre 40 de grade Celsius in mai multe regiuni din sudul Spaniei, iar aceste conditii se vor mentine pana joi, a transmis AEMET intr-un comunicat.Franta cunoaste si ea un prim varf al unui val de caldura in aceasta saptamana, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius la nivelul tarii si care ating in anumite zone, pe plan local, valoarea de 35 de grade Celsius, a avertizat Meteo-France, precizand ca "miercuri, joi si vineri, vor fi cele mai calduroase trei zile" din aceasta perioada.Putin mai la nord, Regatul Unit al Marii Britanii se asteapta ca plajele sale sa devina din nou aglomerate, in urma unor temperaturi care vor trece de 30 de grade Celsius "cel putin pana vineri" si "cu un aer cald venit din zona Atlanticului", a precizat Dan Suri de la Serviciul britanic de meteorologie (Met Office)."Uitati de Ibiza... e mai cald aici!", a titrat marti cotidianul britanic Daily Express, in timp ce autoritatile locale au indemnat opinia publica sa ramana deosebit de vigilenta cu persoanele in varsta, care sunt mai vulnerabile in timpul valurilor de caldura.Chiar si Suedia prognozeaza temperaturi care vor depasi 30 de grade Celsius miercuri si joi, potrivit agentiei nationale de meteorologie (SMHI), care a plasat marti aceasta tara sub incidenta primului cod de alerta dintr-o scala cu trei niveluri.Primavara secetoasa din acest an a lasat numeroase zone din Suedia cu un nivel scazut de apa in sol si acest varf de caldura i-a facut pe specialisti sa se teama de aparitia unor incendii. Temperaturi apropiate de 30 de grade Celsius sunt asteptate si in Norvegia si Finlanda.Anul 2019 a inregistrat mai multe episoade de canicula si recorduri de caldura, din Europa la Polul Nord, evenimente coerente cu impacturile generate ...citeste mai departe despre " Europa se confrunta cu primul val de caldura din acest an " pe Ziare.com