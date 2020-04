Escrocherii in vremea pandemiei: Atentie la falsii avocati care lucreaza doar online sau la telefon!

"Avand in vedere ca in perioada starii de urgenta profesionistii sunt obligati prin lege sa comunice cu clientii aproape exclusiv online sau prin telefon, iar identitatea persoanelor este mai greu de verificat, sunt promovate tot mai frecvent oferte de consultanta juridica online venite din partea unor neavocati.Publicul este atentionat sa verifice pe site-ul www.unbr.ro daca persoanele de la care solicita servicii de consultanta juridica sunt inscrise in tabloul avocatilor. Acolo vor gasi si datele de contact ale avocatilor, inclusiv email si telefon, pentru a-i putea identifica si a avea siguranta unui serviciu oferit legal", precizeaza UNBR.Avertizarile UNBRUniunea Nationala a Barourilor din Romania avertizeaza ca va avea "toleranta zero" fata de cei care practica fara drept profesia de avocat, prin oferta de consultanta juridica promovata in special in mediul online."Nicio societate comerciala sau persoana fizica autorizata nu are dreptul sa factureze consultanta juridica, chiar daca pretinde ca provine de la un jurist.O serie de societati comerciale fara drept de a furniza consultanta juridica incearca sa profite de aceasta situatie, in care oamenii sunt obligati sa comunice aproape exclusiv prin mijloace electronice, si sa racoleze clientela oferind si consultanta juridica pe langa alte servicii", arata UNBR.Potrivit sursei mentionate, au aparut foarte multe domenii online de consultanta juridica, inregistrate pe persoana fizica, astfel incat detinatorul acestor site-uri sa nu poata fi identificat in registrele de evidenta a numelor de domenii, intrucat datele personale sunt protejate de Regulamentul general privind protectia datelor."Unele dintre aceste site-uri poarta nume de domeniu de natura sa induca in eroare deoarece folosesc termeni precum juridic, legal, drept uneori chiar avocat", explica UNBR.Avocatii incep o campanie de identificareAvocatii cer ca aceste firme care practica consultanta juridica in mod ilegal sa-si retraga imediat oferta de consultanta juridica.Continuarea unor asemenea activitati constituie infractiune ...citeste mai departe despre " Escrocherii in vremea pandemiei: Atentie la falsii avocati care lucreaza doar online sau la telefon! " pe Ziare.com