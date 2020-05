Epidemiologi din UK: Imunitatea pentru coronavirus ar putea sa nu dureze prea mult

In timp ce Europa si Statele Unite au inceput sa revina la munca dupa restrictiile impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, liderii mondiali incearca sa stabileasca si cand pot reveni la studii elevii si studentii.Dr Rosalind Eggo, specializata in modelarea evolutiei bolilor infectioase la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a spus ca are unele indicii rezultate din cercetari potrivit carora copiii s-ar putea sa nu raspandeasca noul coronavirus in aceeasi masura ca adultii, transmite Reuters."Exista indicii ca copiii sunt mai putin infectiosi, dar nu este sigur", a spus Eggo, care face parte dintr-o comisie care ofera consultanta guvernului britanic in legatura cu transmiterea COVID-19 intre copii si in scoli. Ea a facut afirmatia in comisia pentru stiinta a Camerei Lorzilor.Eggo arata ca pentru copiii care nu au simptome de infectie este foarte dificil de spus cat sunt de contagiosi. Ea a adaugat ca exista ceva dovezi ca ar fi o probabilitate redusa ca acestia sa transmita infectia."Avem nevoie de mai multe studii pentru a stabili acest lucru, pentru ca este atat de important", a subliniat Eggo.Cercetarile efectuate au aratat ca exista un nivel mult mai scazut de infectii simptomatice in randul persoanelor cu varste sub 20 de ani, pana la 20% dintre infectii au simptome clinice."Consideram ca probabilitatea de infectare a copiilor este mult mai mica, dar nu este sigur. Suntem foarte siguri ca probabilitatea unor forme grave de imbolnavire la copii este redusa", a afirmat cercetatoarea.John Edmunds, membru al Scientific Advisory Group for Emergencies - SAGE (Grupul de Consultanta Stiintifica pentru Urgente), a declarat in aceeasi comisie ca este uimitor cum copiii nu par sa joace un rol prea mare in raspandirea noului coronavirus."Este neobisnuit cum copiii nu par sa joace un rol in transmiterea bolii, pentru ca in cazul majoritatii virusurilor respiratorii si al bacteriilor au un rol central, dar se pare ca asa este", a spus Edmunds, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine."Exista o singura epidemie dovedita asociata unei scoli, ceea ce este uimitor; te-ai astepta in mod normal ca majoritatea epidemiilor sa fie asociate scolilor, dar in da ...citeste mai departe despre " Epidemiologi din UK: Imunitatea pentru coronavirus ar putea sa nu dureze prea mult " pe Ziare.com