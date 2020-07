Epidemiolog-sef, despre externarea bolnavilor de COVID-19 asimptomatici: "Trebuie sa mentina izolarea la domiciliu pana la trecerea celor 14 zile"

Scopul este decongestionarea spitalelor, deoarece unele sunt la un pas de a ajunge la capacitate maxima. Printre cele aflate la limita, in privinta spatiului pentru pacienti, se numara Institutul "Matei Bals" Bucuresti sau Spitalul Judetean din Ramnicu Sarat, ai caror coordonatori sunt deja nevoiti sa redirectioneze pacientii noi catre Spitalul Judetean Buzau.Totusi, Doinca Azoicai atrage atentia asupra faptului ca pacientii asimptomatici trebuie sa mentina izolarea la domiciliu pana la 14 zile deoarece exista in continuare o posibilitate de a fi contagiosi, chiar daca redusa.Pacientii asimptomatici. Spitalizarea de 10 zile, necesaraChiar daca un pacient este asimptomatic, este necesar ca acesta sa fie spitalizat zece zile, spune Doina Azoicai. Desi in primele zile poate sa nu manifeste simptome, nu este exclus ca starea de sanatate sa se degradeze ulterior."Supravegherea in spital se face timp de 10 zile pentru ca exista riscul ca acesti asimptomatici sa dezvolte la un moment dat simptome. Ei trebuie sa fie monitorizati pentru ca riscul unor simptome grave, pe parcursul acestei perioade, chiar exista", declara Doina Azoicai.Pacientii asimptomatici. Rata de contagiozitate mult mai redusa, dar nu inexistentaRata de contagiozitate este mai redusa in randul pacientilor asimptomatici tocmai pentru ca, prin lipsa simptomelor precum tusea sau stranutul, virusul este mai greu de transmis, explica Doina Azoicai. Cu toate acestea, riscul nu este in totalitate eliminat."Rata de contagiozitate a asimptomaticilor este mai redusa decat a simptomaticilor si pentru ca, prin acele simptome, tuse, stranut, se transmite virusul. Dar, oricum, chiar si prin nerespectarea conditiilor de distantare si igiena, este posibil ca virusul sa fie transmis. De exemplu, unii au un mod de vorbire foarte precipitat", exlica epidemioloaga.Izolarea asimptomaticilor la domiciliu, reguli general valabilePacientii asimptomatici care sunt externati trebuie sa se izoleze la domiciliu pana cand trec cele 14 zile, dar unii locuiesc cu alte persoane si membri ai familiei. Doina Azoicai sustine ca, in acest caz, trebuie sa fie respectate regulile general valabile."Ca e cu membru de familie, sau ca nu e cu ...citeste mai departe despre " Epidemiolog-sef, despre externarea bolnavilor de COVID-19 asimptomatici: "Trebuie sa mentina izolarea la domiciliu pana la trecerea celor 14 zile" " pe Ziare.com