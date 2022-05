Energia electrică și gazele naturale – examen de promovare sau corigenţă al Guvernului Ciucă

In 27 noiembrie 2021, Guvernul coaliției PNL- PSD, condus de dl. Nicolae Ciucă, a venit cu un program de guvernare articulat, cu componente sociale bine fundamentate, pentru prima dată după 2 ani de ignorări jenante din partea guvernanţilor, cu măsuri pentru reglementarea distorsiunilor din piața de energie și gaze, cu decizii imediate - într-o luna – pentru creșterea nivelului punctului de pensie și cu alte măsuri de susținere a economiei, cel puțin interesante.

Am crezut că, prin rigoarea militară impusă de prezența d-lui Ciucă în fruntea guvernului, miniștrii vor avea condescendența de a se alinia la țintele pe care le-a avansat dl. Ciucă prin Programul de Guvernare, pe baza căruia a fost validat în Parlament. Și am mai crezut că, fiind și social democrații în această coaliție, nu va încerca nimeni din guvern să submineze în vreun fel funcționarea acestei țări. Nu de alta, dar în Parlament nu mai are cine să facă opoziție.

Din păcate, din toată exuberanța răsărită după demisia premierului Florin Câțu, n-a mai rămas decât amărăciunea și uneori, disperarea concetățenilor noștri, confruntați cu avalanșa de scumpiri pe toate palierele existenței.

Distorsiuni în piața de energie, oricum inexistentă

Deși aveau exemple din măsurile luate, încă de la primele semne ale crizei energetice, în țări dezvoltate ca Franța, Olanda, Germania, sectorul energetic, liberalizat haotic la decizia d-lui Ludovic Orban, pe baza propunerilor făcute de ministrul energiei, dl. Viorel Popescu, pe criterii greu de justificat economic, a generat distorsiuni în piața de energie, oricum inexistentă (pentru noțiunea de piață trebuiau îndeplinite condițiile primordiale, să existe competiție între furnizori de stat și/sau privați, care?), culminând cu procedeele greu de explicat logic, ale traderilor, care văzând cât de “reglementată” era piața OPCOM, au profitat din plin, rostogolind de mai multe ori aceiași cantitate de energie, cumpărată de la furnizorii de stat (alții nu sunt deocamdată sau dacă sunt, pe sectorul regenerabil, sunt nesemnificativi), rezultând în noiembrie 2021, nebunia cu facturi urcate la cer și cu clienții captivi, puși în situația să-și piardă proprietățile din cauza neplății datoriilor.

Vine dl. Popescu, ales din nou ministrul energie (pe ce merite, știu alții…) și anunță că pregătește o Ordonanță de Urgență pentru plafon

