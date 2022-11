Enel anunță că pleacă din România în 2023. Are 3 milioane de clienți în țara noastră

Grupul Enel si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania, potrivit unui raport prezentat presei cu ocazia conferintei Capital Markets Day.

"Activitatile din Europa se vor concentra pe Italia si Spania, in conditiile in care vom iesi din Romania", a spus Alberto De Paoli, directorul financiar al companiei, citat de Agerpres.

In America Latina, grupul intentioneaza sa se retraga din Peru si Argentina, iar unele zone geografice, cum ar fi Australia si Grecia, se asteapta sa fie adaugate la modelul de administrare de tip Stewerdship, adica impreuna cu un partener.

Enel a anuntat ca vrea sa vanda active in valoare de 21 de miliarde de euro (21,51 miliarde de dolari) pentru a-si reduce datoria neta, urmand sa se concentreze pe prezenta sa in sase tari, conform strategiei actualizate a celei mai mari companii italiene de utilitati prezentate marti.

Cea mai mare parte a planului de vanzare de active - care vizeaza printre altele active din Romania si Peru - va fi realizata pana la finalul lui 2023.

Potrivit enel.ro, in Romania, Grupul Enel deserveste 3 milioane de clienti prin reteaua sa de furnizare si distributie. ...citeste mai departe despre "Enel anunta ca pleaca din Romania in 2023. Are 3 milioane de clienti in tara noastra" pe Ziare.com

