Emmanuel Macron a devenit inamicul numarul 1 al musulmanilor dupa ce a declarat razboi islamismului radical: "Cel care-l venereaza pe Satana"

Potrivit The Guardian, citat de Hotnews.ro, un ziar din Iran a titrat pe prima pagina "Demonul Parisului", iar pe strazile din Dhaka, Macron este denuntat ca fiind "cel care-l venereaza pe Satana". In fata ambasadei Frantei din Baghdad, portrete ale lui Macron si steagul francez sunt arse.Proteste au avut loc in mai multe tari musulmane, portrete ale presedintelui francez Emmanuel Macron fiind arse. La fel si steagul Frantei. Tensiunile s-au intensificat dupa ce Macron declara ca va lupta impotriva "islamului separatist" si va continua sa apere valorile secularismului, subliniind ca Franta nu va renunta la caricaturi."Demonul Parisului" titreaza un cotidian din Iran chiar pe prima pagina, scrie The Guardian. Pe strazile din Dhaka, Macron este denuntat ca fiind "cel care-l venereaza pe Satana". In fata ambasadei Frantei din Baghdad, portrete ale lui Macron si steagul francez sunt arse.Manifestatiile vin si in contextul recentelor tensiuni diplomatice cu Ankara. Sambata, in premiera pentru relatiile Franta-Turcia, presedintele Emmanuel Macron si-a rechemat ambasadorul de la Ankara pentru consultari, dupa ce Recep Tayyip Erdogan l-a insultat, afirmand ca are nevoie de un control psihiatric.