La o zi dupa atacul cu cutit din biserica Notre-Dame de l'Assomption din Nisa, presedintele Emmanuel Macron "a dorit sa-i vorbeasca intr-un moment in care catolicii din Franta au fost raniti intr-un mod atat de violent, iar toti francezii au fost socati de acest atac"."Drept raspuns, Papa si-a exprimat sprijinul sau fratern pentru francezi", conform sursei citate.Cei doi lideri impartasesc o "convergenta de viziune totala" asupra "respingerii absolute a terorismului" si a ideologiei urii care divizeaza, ucide si pune in pericol pacea", precum si in privinta importantei dialogului intre religii, se arata in comunicatul presedintiei franceze.Guvernul francez a decis sa consolideze masurile de securitate in jurul lacasurilor de cult crestine in acest sfarsit de saptamana cand se celebreaza Sarbatoarea Tuturor Sfintilor, dupa atacul de joi soldat cu trei morti. ...citeste mai departe despre " Emmanuel Macron l-a anuntat pe Papa Francisc ca "va continua sa lupte fara incetare impotriva extremismului" " pe Ziare.com