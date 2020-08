"Eu, ca persoana si ca managerul unei institutii, mi-am exprimat ingrijorarea mea personala. De ce va spun ca sunt ingrijorat: nu neaparat de numar, numarul vedeti ca este constant - si nu e usor de gestionat, suntem la limita cu numarul de paturi, din terapie nici nu vorbesc, nu a mai fost un pat liber de cateva luni de zile. Problema e ca sunt cazuri ale caror manifestari - nici colegii mei nu pricep cum de se ajunge in situatia asta", a spus medicul Emilian Imbri, intr-o interventie telefonica la Digi24."Au aparut cazuri cu simptomatologie neuropsihiatrica, care pana acum nu prea a fost evidenta. Au inceput sa apara cazuri - nu sunt multe - in care manifestarile sunt neurologice, psihiatrice, devieri de la perceptia reala a momentului si a realitatii, tulburari de echilibru, de exprimare si de orientare, si pana acum nu prea am auzit. Am vorbit si cu alti colegi din alte spitale, nu prea se intelege cum se intampla fenomenul asta", a spus medicul."Mai grav e ca, nefiind o medicatie stiintifica, e foarte greu de intervenit, stai cu mainile incrucisate si nu stii ce sa faci. In acest sens sunt ingrijorat, mi-e teama ca vom fi in situatia in care nu stim ce sa facem", a adaugat el.Doctorul Emilian Imbri a spus ca astfel de cazuri nu au fost inregistrate doar in Romania, ci si in alte tari."Pentru foarte multi, viitorul nu e foarte limpede, modul in care vor fi afectate diverse sisteme ale corpului nu e foarte limpede inca. S-au facut pasi mari, se stie clar unde ajunge, ce zone vasculare ataca, ce produce acolo - nici nu trebuie populatia sa le stie, trebuie doar sa inteleaga ca e un virus cu arie foarte mare de actiune, cu intindere pe mai multe sisteme, nu e virusul care da doar simptome specifice unei raceli", a subliniat medicul....citeste mai departe despre " Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes: "Au aparut simptomatologii noi la pacientii COVID. Sunt ingrijorat" " pe Ziare.com