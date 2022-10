Elon Musk, încasări de un milion de dolari în doar câteva ore după lansarea unui produs nou: ”Esența dorinței respingătoare”

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a descoperit o noua posibilitate de a obtine profituri de pe urma unor produse considerate "ciudate" si a lansat un parfum intitulat "Burnt Hair" ("Par Ars"), despre care magnatul de origine sud-africana a spus ca a vandut deja 10.000 de sticle, care i-au adus incasari de 1 milion de dolari in doar cateva ore, informeaza Reuters.

"Cu un nume ca al meu, sa ma lansez in industria parfumurilor era ceva inevitabil - de ce oare m-am impotrivit atat de mult pana acum?", a scris pe Twitter Elon Musk, care si-a actualizat si contul de pe aceasta retea de socializare pentru se descrie de acum inainte drept un "vanzator de parfumuri".

"Esenta dorintei respingatoare", este descrierea publicata pe site-ul noului parfum, care costa 100 de dolari per sticla si care va putea fi vandut in strainatate incepand din primul trimestru al anului 2023.

Elon Musk is launching his own fragrance named 'Burnt Hair.' pic.twitter.com/hiH3pICqH0- Pop Base (@PopBase) October 11, 2022

Printre precedentele produse neobisnuite lansate de Elon Musk s-au aflat brandul de tequila Tesla, lansat in 2020, si o pereche de "pantaloni foarte scurti", care simbolizau victoria repurtata de magnat impotriva investitorilor care au pariat impotriva fabricantului de vehicule electrice Tesla, devenit intre timp producatorul auto cu cea mai mare valoare de piata din lume.

Firma sa Boring Company, o companie specializata in realizarea de tuneluri, evaluata recent la 5,7 miliarde de dolari, a vandut aruncatoare de flacari cu 500 de dolari fiecare la inceputul anului 2018, obtinand incasari de 10 milioane de dolari. Magnatul sud-african a vandut si 50.000 de sepci cu logoul Boring Company.

Ambitiile anuntate de Elon Musk de-a lungul anilor au variat de la colonizarea planetei Marte si pana la crearea unei noi economii sustenabile din punct de vedere energetic, creand intre timp constructorul de masini electrice Tesla, compania de rachete spatiale SpaceX si alte companii mai mici.

Saptamana trecuta, miliardarul a propus reluarea planului sau initial de a cumpara cu 44 de miliarde de dolari Twitter Inc., solicitand oprirea unui proces demarat de proprietarii acestei retele de socializare, care ar fi putut sa il forteze sa plateasca acea suma, indiferent daca el ar fi de acord sau nu.

Daca solicitarea lui va avea succes, achizitia Twitter l-ar plasa ...citeste mai departe despre "Elon Musk, incasari de un milion de dolari in doar cateva ore dupa lansarea unui produs nou: "Esenta dorintei respingatoare"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.