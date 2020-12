Electricitatea se scumpeste cu pana la 26% de la 1 ianuarie. Se cere amanarea liberalizarii

De la 1 ianuarie, ANRE nu va mai stabili preturile pentru consumatorii casnici, acestea fiind calculate de furnizorul traditional si se vor numi preturi de serviciu universal. Consumatorii fie raman cu actualele contracte, la preturi de serviciu universal, care cresc cu 13-26%, fie incheie alte contracte in piata libera.Potrivit calculelor AEI, pe baza datelor din comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE, cel mai mult se va scumpi electricitatea pentru clientii casnici ai Enel Distributie Banat , respectiv cu 26%. Urmeaza Enel Distributie Muntenia (inclusiv Capitala), unde electricitatea se va scumpi cu 23%, Enel Distributie Dobrogea , cu scumpiri de 18%, Electrica Transilvania Sud si CEZ Distributie , cu 17% fiecare.La clientii Electrica Muntenia Nord , pretul creste cu 15%, la Electrica Transilvania Nord , cu 14%, iar la E.ON Distributie, cu 13%.In opinia Asociatiei Energia Inteligenta, vinovata pentru situatia creata este Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) care nici nu a informat consumatorii ca piata urmeaza sa fie liberalizata, dar nici nu a pregatit optim procesul din punctul de vedere al legislatiei secundare."Astfel, observam ca prin practica dusa de ANRE se incalca prevederile art. 55 din Legea 123/2012, preturile pe care sunt obligati consumatorii casnici sa le achite pentru energia electrica de la 1 ianuarie 2021 sunt nerezonabile, fiind mai mari decat preturile din piata", au aratat reprezentantii AEI.Astfel, acestia cer Parlamentului Romaniei "analizarea in regim de urgenta a situatiei dezavantajoase create, pentru circa 75% din consumatorii de energie electrica din Romania de catre ANRE, demiterea Comitetului de Reglementare si a celor vinovati de aceasta situatie si aplicarea legii, astfel incat consumatorii casnici dupa data de 1 ianuarie 2021 sa achite preturi rezonabile la energie electrica".Totodata, asociatia cere amanarea prin OUG cu sase luni a liberalizarii pietei de energie electrica astfel incat sa se evite situatia intolerabila la care sunt supusi majoritatea consumatorilor de energie electrica din Romania de a fi fortati sa achite preturi mult mai mari prin actiunile intreprinse de ANRE si sa se p ...citeste mai departe despre " Electricitatea se scumpeste cu pana la 26% de la 1 ianuarie. Se cere amanarea liberalizarii " pe Ziare.com