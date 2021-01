Electrica Furnizare anunta reduceri de pret clientilor care inca nu au ales un contract din piata concurentiala

" (...) compania ofera benevol un discount consumatorilor care doresc trecerea in piata concurentiala, dar nu au avut inca timpul sa ia o decizie informata. Discount-ul se aplica pentru intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2021 si momentul in care acestia opteaza pentru o oferta de pe piata libera, oricand pana la data de 31 august 2021.Discount-ul va reflecta diferenta dintre pretul de serviciu universal si pretul ofertei concurentiale pentru care a optat consumatorul, sprijinind astfel tranzitia facila a acestuia in piata concurentiala si oferindu-i suficient timp pentru a face cea mai buna alegere", se mentioneaza in comunicatul remis de Electrica Furnizare.De asemenea, clientii companiei care au la dispozitie un proces simplificat de incheiere a unui contract in regim concurential, fiindu-le necesar doar actul de identitate. Procedura este una facila si in cazul clientilor noi, pe langa cartea de identitate fiind necesar doar un act de proprietate sau o declaratie pe proprie raspundere, conform Electrica Furnizare.Pe de alta parte, compania a suplimentat numarul de angajati in Call Center, pentru ca timpul de asteptare al apelantilor sa fie astfel redus, si a prioritizat operatiunile desfasurate in cadrul Centrelor de Relatii cu Clientii astfel incat cei interesati de ofertele concurentiale sa poata beneficia de cea mai prompta si completa consultanta in procesul de selectie a ofertei potrivite si de incheiere a contractului de furnizare a energiei electrice, potrivit comunicatului Electrica Furnizare.Electrica Furnizare continua campania de informare a consumatorilor cu privire la ofertele din piata concurentiala, atat prin modalitati traditionale - concomitent cu emiterea facturii sau in cadrul Centrelor de Relatii cu Clientii, cat si in mediul online, prin pagina destinata liberalizarii: https://www.electricafurnizare.ro/liberalizarea-pietei-de-energie-electrica/.Compania Electrica Furnizare va asigura o informare constanta a clientilor pe tot parcursul anului, prin canalele de comunicare proprii si prin actiuni dedicate, astfel incat alegerea facuta de catre cons ...citeste mai departe despre " Electrica Furnizare anunta reduceri de pret clientilor care inca nu au ales un contract din piata concurentiala " pe Ziare.com