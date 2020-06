Ecopolis: Ministerul Mediului are 16 milioane de euro alocati pentru reteaua de monitorizare a calitatii aerului, pe care nu-i acceseaza

"Pe partea de monitorizare e clar ca avem nevoie de mai multa implicare din partea autoritatilor. Ministerul Mediului desi initial foarte deschis a organizat doua intalniri cu ONG-uri si cu persoane implicate pe partea aceasta...nu a continuat acest dialog. Nu e foarte clar ce se va intampla. Ideea este ca Ministerul Mediului are pe un Program Operational alocati 16 milioane de euro pentru reteaua nationala de monitorizare a calitatii aerului pe care nu reuseste sa-i acceseze inca din 2016 si ce promite Ministerul acum e ca va moderniza aceasta retea, dar nu am vazut nimic concret sau nu s-a intamplat nimic de cel putin 6 luni de cand discutam noi cu ei", a spus Oana Neneciu, in cadrul conferintei "Criza poluarii aerului din Bucuresti: Cauze, actori, solutii", conferinta organizata de Asociatia Tine de noi si fundatia Hans Seidel Romania.Ea a mentionat ca in 2019 a fost lansata prima platforma independenta de monitorizare a calitatii aerului din Bucuresti, Aerlive.ro, pentru ca Ministerul Mediului "nu monitorizeaza cum trebuie calitatea aerului". In prezent platforma are 15 senzori in Bucuresti si furnizeaza date in special pe particulele fine in miscare, PM 10 si PM 2,5.Pe data de 30 aprilie 2020, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a publicat Hotararea privind condamnarea Romaniei pentru nerespectarea Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa. Documentul se refera la depasiri ale limitelor maxime admise pentru PM10, in Bucuresti, in perioada 2007 - 2016, dar si la problemele pe care le inregistreaza tara noastra in procesul de combatere a poluarii.Anuntul privind condamnarea Romaniei a fost facut, in aceeasi zi, de catre ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, iar in acest sens acesta a solicitat Primariei Capitalei intocmirea unui plan de urgenta pentru reducerea poluarii, in caz contrar Comisia Europeana urmand sa declanseze o noua procedura de infringement care poate costa Romania o suma forfetara minima de 1,6 milioane de euro, "iar penalitatile pe zi pot varia de la circa 2.000 de euro si 120.000 de euro pe zi".Instanta europeana ...citeste mai departe despre " Ecopolis: Ministerul Mediului are 16 milioane de euro alocati pentru reteaua de monitorizare a calitatii aerului, pe care nu-i acceseaza " pe Ziare.com