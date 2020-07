Cresterile de record ale infectiilor cu noul coronavirus in mari parti din tara, inclusiv in Arizona si statele intens populate California, Florida si Texas, au obligat autoritatile din mai multe jurisdictii sa retraga sau sa opreasca redeschiderile si sa ii trimita pe unii angajati acasa."Luna iunie ar putea fi acalmia de de dinaintea furturii. Nu putem fi siguri ca revenirea pietei muncii va continua la o viteza suficienta pentru a readuce la munca milioanele de americani care au devenit someri in aceasta recesiune", a spus Chris Rupkey, economist sef la MUFG in New York.Numarul locurilor de munca din afara sectorului agricol a crescut cu 4,8 milioane in iunie, cel mai mult dupa anul 1939, cand guvernul a inceput sa urmareasca acest tip de date. In luna mai, revenirea a fost cu 1,699 de milioane, dupa o scadere istorica de 20,787 de milioane in aprilie.Economistii intervievati de Reuters au anticipat ca numarul locurilor de munca va creste cu 3 milioane.Cu toate acestea, numarul de locuri de munca existente este cu 14,7 milioane sub nivelul anterior pandemiei.Presedintele american Donald Trump , a carui popularitate a scazut in sondajele de opinie din cauza modului in care a grestionat pandemia si protestele pentru justitie rasiala, cu patru luni inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, a salutat datele referitoare la piata muncii, afirmand ca sunt o dovada a "revenirii puternice a economiei". ...citeste mai departe despre " Economia SUA si-a revenit puternic in iunie, dar redresarea este amenintata de cresterea numarului de infectii cu coronavirus " pe Ziare.com