Intrebat daca intentioneaza sa instituie taxa de autostrada, Drula a raspuns negativ, adaugand ca exista chiar ideea de a se scoate taxe, cum este cea de la trecerea podului la Giurgiu."Nu (nu intentionez sa pun taxa pe autostrada - n. r.). In programul de guvernare avem ideea de a scoate o taxa, taxa de pod de la Giurgiu. Vreau sa vorbim si cu partea bulgara, n-as vrea sa luam neaparat o decizie unilaterala, dar mi se pare ca este o taxa anacronica. Acei bani de fapt sunt o forma de colectare pentru ca am prins omul la inghesuiala si trebuie sa treaca podul, nu are cum altcumva, dar ei nu se duc la intretinere", a sustinut Catalin Drula.In opinia acestuia, taxa de pod de la Giurgiu descurajeaza cumva comertul transfrontalier."Mi se pare cumva ca taxa de la Giurgiu are si efectul ca descurajeaza un anumit tip de comert transfrontalier, de schimburi intre tari, de poli care ar putea sa fie Giurgiu - Ruse. Deci, e o prioritate pe care am reusit si in negocierile cu celelalte partide sa fie asumata de toata coalitia: eliminarea acestei taxe, cu efectele benefice, in afara de faptul ca nu se mai scot bani din buzunarele oamenilor, a transportatorilor si ca nu se mai sta la coada pentru platit taxa pe o parte. Sper ca si pe partea cealalta. Vreau sa vorbesc si cu colegii din partea bulgara, poate o facem impreuna", a adaugat el.De asemenea, viitorul sef de la Transporturi a admis ca aceasta discutie se poate purta si in privinta celorlalte taxe de pod, cum ar fi cea de la Fetesti. ...citeste mai departe despre " Drula: Vrem sa scoatem taxa de pod de la Giurgiu; mi se pare ca este o taxa anacronica " pe Ziare.com