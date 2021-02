Metrorex si centura Capitalei ar putea fi transferate la Primaria Bucuresti. Anuntul ministrului Transporturilor

"Daca domnul Nicusor Dan doreste sa preia metroul impreuna cu subventia care este necesara operarii, cred ca este o varianta viabila, dar, din cate stiu, bugetul Bucurestiului in momentul de fata nu ar suporta sub nicio forma. Sunt si probleme de legalitate, in care subventia sa ramana la nivel national, iar toti romanii sa plateasca si metroul sa fie administrat de primarie. Acelea cred ca erau declaratii pur politice.Nu poti sa iei doar institutia si subventia sa o plateasca altcineva. Subventia este normal sa o plateasca institutia in a carei administrare se afla", a explicat ministrul Transporturilor, Catalin Drula in cadrul emisiunii Dialogurile Ziare.com.Centura Capitalei, la PMBMinistrul Drula a anuntat ca Centura Capitalei ar putea fi transferata primariei condusa de Nicusor Dan sau zonei Bucuresti-Ilfov, odata ce se finalizeaza lucrarile."In ceea ce priveste centura, avem doua proiecte in momentul de fata. Upgrade-ul centurii existente, cu pasaje. Luna trecuta am lansat dublarea sectorului sud-vestic, acolo o sa fie patru benzi. (...) Pe centura existenta, cred ca odata finalizata si odata ce avem si A0, care va prelua traficul de lung parcurs, TIR-urile, putem discuta ca ea sa fie transferata Capitalei sau eventualei zone Bucuresti-Ilfov, daca vreodata se va face ceva in aceasta directie.Haideti sa terminam investitiile pe care le derulam prin Ministerul Transporturilor. Deocamdata, proiectele acestea mari le deruleaza mai bine Ministerului Transporturilor, dar intr-o perspectiva de administrare si de transfer a lor, nu vad a priori un obstacol", a declarat Drula.Mai puteti citi:Cum vrea PSD sa dubleze salariul minim, prin lege. Fostul partid de guvernamant are in plan sa speculeze discutii purtate la varful UEVIDEO Catalin Drula, ministrul Transporturilor, la emisiunea "Dialogurile Ziare.com": Companiile de stat cu bani multi sunt ca niste borcane cu miereDaune morale de zeci de mii de euro pentru sapte grefiere obligate sa lucreze intr-o "cusca". Conditiile de munca inumane reclamate in justitieReactie adversa severa la vaccinul BioNTech Pfizer, in Romania. Un medic din Valcea a paralizat tempora ...citeste mai departe despre " Metrorex si centura Capitalei ar putea fi transferate la Primaria Bucuresti. Anuntul ministrului Transporturilor " pe Ziare.com