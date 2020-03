Dr. Rafila: Nu are rost sa incercam sa ne testam cu orice pret. Beneficiile unei astfel de testari sunt nule

"Ideea asta sa ma testez ca sa fiu sigur ca nu sunt bolnav nu are niciun fel de sens pentru ca acum te testezi, esti bine, esti negativ si peste doua zile poti sa te imbolnavesti. Nu are niciun fel de rost sa incercam sa ne testam cu orice pret, pentru ca beneficiile unei astfel de testari sunt nule", a afirmat Alexandru Rafila.Medicul Alexandru Rafila a precizat ca, probabil, in urmatoarele 10-12 zile se va dubla capacitatea de testare pentru Covid-19, care este in prezent de aproximativ 2.000 de persoane pe zi, insa subliniaza ca nu este important sa fie testati cei care nu prezinta simptome sau nu intra in definitia de caz."Scenariul ideal al testarii este sa poti sa testezi persoanele simptomatice. Ideal este sa poti sa testezi cat mai multi dintre contactii acestor persoane care sunt simptomatice si confirmate ca fiind pozitive. Testarea persoanelor care nu au simptomatologie, de exemplu, in randul populatiei generale, nu aduce niciun fel de informatie noua.Ideea asta sa ma testez ca sa fiu sigur ca nu sunt bolnav nu are niciun fel de sens pentru ca acum te testezi, esti bine, esti negativ si peste doua zile poti sa te imbolnavesti. Nu are niciun fel de rost sa incercam sa ne testam cu orice pret, pentru ca beneficiile unei astfel de testari sunt nule", a afirmat Alexandru Rafila duminica, intr-o interventie la Digi 24.Acesta a precizat ca este foarte importanta categoria celor care contracteaza boala, iar de acest lucru depinde capacitatea sistemului sanitar de a face fata pandemiei."Una este daca se imbolnavesc in proportie de 90% persoane tinere active care nu au alte boli si altceva este daca se imbolnavesc 50% din categoriile la risc pentru ca atunci vom avea mult mai multe cazuri complicate care necesita terapie intensiva si pun presiune pe sistemul de sanatate", a mai spus medicul.Raflia a precizat ca varful epidemiei va fi la finalul lunii aprilie si inceputul lunii mai."Urgenta e sa organizam tratarea acestor pacienti in afara spitalelor, 80 la suta dintre cazuri sunt forme usoare sau medii si doar 20 la suta prezinta forme mai grave sau critice de boala. Marea majoritate a celor care fac forme usoare sau medii trebuie tratate in afara spitalelor", a afirmat Alexandru Rafila.A ...citeste mai departe despre " Dr. Rafila: Nu are rost sa incercam sa ne testam cu orice pret. Beneficiile unei astfel de testari sunt nule " pe Ziare.com