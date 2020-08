Dosarul 10 august intarzie o luna la Instanta suprema pentru o exceptie de neconstitutionalitate

Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, ca nu are competenta materiala sa judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul '10 august', procesul fiind mutat la Tribunalul Bucuresti.Tot luni, Curtea de Apel a respins ca inadmisibila o cerere formulata de colonelul Sebastian Cucos privind sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.90 din Legea nr.135/2010 (Codul de procedura penala).Cum decizia de respingere a sesizarii Curtii Constitutionale nu este definitiva, Sebastian Cucos a facut recurs, care va fi solutionat de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Instanta suprema a stabilit insa peste o luna, respectiv 17 septembrie, solutionarea recursului facut de Sebastian Cucos. Abia dupa solutionarea acestui recurs, dosarul va fi trimis la Tribunalul Bucuresti.Procurorul sef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a infirmat partial, saptamana trecuta, solutia de clasare a dosarului ''10 august'' si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie.Daca decizia DIICOT va fi confirmata de un judecator, procurorii vor redeschide urmarirea penala fata de colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, fost prim adjunct al Jandarmeriei Romane; maiorul Laurentiu Cazan, fost director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti; colonelul Catalin Sindile, fost sef al Jandarmeriei Romane; comisarul sef de politie Mihai Dan Chirica, fost secretar de stat pentru relatia cu prefectii din MAI.Acestia vor fi cercetati pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals, complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva.De asemenea, dosarul se va redeschide sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizarea faptuitorului, fals intelectual si uz de fals.In ordonanta de redeschidere a anchetei, Giorgiana Hosu explica faptul ca procurorul Doru Stoica, cel care a clasat acuzatiile la adresa sefilor Jandarmeriei, nu a readministrat probele stranse de Parchetul Militar in dosarul ''10 august'' si nici nu a reaudia ...citeste mai departe despre " Dosarul 10 august intarzie o luna la Instanta suprema pentru o exceptie de neconstitutionalitate " pe Ziare.com