UPDATE Donald Trump, noi postari pe Twitter despre presupuse fraude la vot: "De cand stabileste presa de propaganda cine e presedinte?"

UPDATE 22.35 Intr-un nou mesaj, presedintele pare sa preia ideea exprimata cu o zi inainte de avocatul sau, Rudy Giuliani: nu televiziunile sunt cele care au caderea sa anunte presedintele ales."De cand presa de propaganda decide cine va fi noul nostru presedinte? Cu totii am aflat tot felul de chestii in ultimele doua saptamani", a scris presedintele Donald Trump Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020UPDATE 17.55 Presedintele american Donald Trump, care, conform proiectiilor realizate de presa, a pierdut alegerile pentru un nou mandat in fata democratului Joe Biden, a postat noi mesaje pe Twitter prin care sustine ca alegerile au fost "furate"."Credem ca acesti oameni sunt hoti. Masinile marilor orase sunt corupte. Aceastea au fost alegeri furate. Cel mai bun realizator de sondaje din Marea Britanie a scris in aceasta dimineata ca acestea au fost clar alegeri furate, ca este imposibil de imaginat ca Biden l-a depasit pe Obama in unele dintre statele acestea", a scris Trump. "Acolo unde a contat, au furat ce le trebuia sa fure", a adaugat el, citat de News.ro."We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it's impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020Prima serie de mesaje"Ar trebui sa ne uitam la voturi. Abia incepem etapa de tabelare. Ar trebui sa ne uitam la aceste acuzatii. Vedem o serie de declaratii pe propria raspundere conform carora au existat fraude electorale. Avem o istorie in aceasta tara a problemelor electorale", a scris Trump pe Twitter."We should look at the votes. We're just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We're seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a...