Dominic Fritz taie sporurile angajatilor Primariei Timisoara care au lucrat la proiecte neperformante pe fonduri europene

Edilul-sef a detaliat ca primaria a contractat in ultimii ani proiecte in valoare de 460 milioane de lei, dar s-a rambursat doar 1 milion de lei, adica o rata de absorbtie de 0,22%. Fritz spune ca in aceasta situatie s-a uitat peste sporurile platite pentru elaborarea proiectelor si a constatat ca din anul 2017 pana acum, primaria a platit 6,5 milioane de lei pentru sporuri salariale pentru aceste proiecte."Aceasta inseamna ca pentru ca sa cheltuim (sa fie rambursat, n.r.) deocamdata 1 milion de lei din fonduri europene am platit sporuri salariale de aproape 7 milioane de lei. Aceste sporuri salariale nu sunt platite din fondurile europene, ci din bugetul propriu local. Deci am cheltuit 1 milion de lei bani europeni, dar am platit aproape 7 milioane de lei din bugetul propriu. Am decis sa suspendam de luna aceasta aceste sporuri, cel putin pentru lunile noiembrie si decembrie, iar pana anul viitor vom dezvolta un sistem in care aceste sporuri depind de performanta in proiect. Imi pare rau pentru cei peste 120 de colegi care primesc aceste sporuri, dar sunt sigur ca inteleg si ei ca, pe de-o parte, suntem intr-o situatie financiara dificila si, pe de alta parte, luand in considerare lipsa de progres pe partea de fonduri europene, este o decizie pe care trebuie sa o luam", a detaliat Dominic Fritz.Raspunzand intrebarilor presei, primarul a precizat ca aceste sporuri nu sunt pentru scrierea de proiecte cu finantare europeana, ci pentru implementarea lor."Sunt sporuri care se pot acorda pana la 50% din salariul de baza (...). Ideea este ca ei muncesc la aceste proiecte in timpul orelor de lucru, nu sunt ore suplimentare. Sunt unele proiecte in care nu s-a miscat nimic, dar vad in tabel ca cineva a primit un spor de 30 - 40% pentru 80 -100 de ore muncite intr-o luna pentru acest proiect; vad o data la doua zile o sedinta de coordonare de doua ore, iar acolo am niste semne de intrebare, pentru ca rezultatul nu corespunde cu efortul presupus depus", a afirmat edilul-sef.Dominic Fritz a mai anuntat ca pana nu se va clarifica sistemul cu criteriile de acordare a unui astfel de spor, cu conditiile care sa permita primirea lor in continuare, acestea se suspenda.