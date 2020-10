Dominic Fritz si Alin Nica au decis prelungirea perioadei de negociere pentru semnarea protocolului administrativ

Potrivit declaratiilor celor doi parteneri politici de dupa alegerile locale, ei vor sa parafeze o intelegere "despre majoritati stabile si asumate" in administratiile judeteana si locala din Timisoara."Am avut mai multe conversatii cu Dominic Fritz in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim perioada de negociere in speranta ca vom ajunge la o intelegere intre PNL si USR PLUS despre majoritati stabile si asumate atat in Consiliul Judetean , cat si in Consiliul Local Timisoara. Suntem constienti de responsabilitatea mare cu care timisorenii si timisenii ne-au incredintat in 27 septembrie si hotarati sa transformam Timisoara si Timisul, impreuna", a declarat Alin Nica intr-o postare pe facebook.Un mesaj identic a transmis si Dominic Fritz pe Facebook Protocolul care trebuia semnat joia trecuta a intrat in impas.Dominic Fritz a anuntat dupa esuarea semnarii protocolului ca le da termen liberalilor timiseni pana luni sa se decida daca vor sa formeze impreuna cu Alianta USR PLUS o majoritate in forurile legislative local si judetean, parafata prin semnarea unui parteneriat administrativ, in cazul unui raspuns negativ, edilul ales "fiind nevoit" sa gaseasca "alte optiuni"."Pana luni seara vreau sa stiu foarte clar daca raspunsul PNL va fi da sau nu, daca PNL sub conducerea lui Alin Nica vrea sa faca alianta cu noi. Daca nu, va trebui sa vad alte optiuni. O sa trebuiasca sa vad, eu inca nu vreau sa ma gandesc la alte optiuni (...). Tocmai de aceea nu inteleg de ce mai au ei nevoie sa se gandeasca pana la alegerile parlamentare", spunea Dominic Fritz.Nica a anuntat, ulterior, ca agreeaza un nou tip de politica, bazata pe nevoile oamenilor, si de aceea le-a cerut celor din USR PLUS sa discute la inceput proiecte si abia apoi functiile politice, ceea ce i-a nemultumit pe acestia, iar "reactia lui Dominic Fritz a fost sa mototoleasca protocolul si sa-l arunce"."Reactia aceasta m-a socat cu atat mai mult, cu cat am colegi din Germania, nu am vazut-o pe Merkel sa aiba astfel de iesiri, dar eu o pun pe seama influentei nefaste a bucuresteanului Catalin Drula, care doreste sa transforme politica locala in balciul b ...citeste mai departe despre " Dominic Fritz si Alin Nica au decis prelungirea perioadei de negociere pentru semnarea protocolului administrativ " pe Ziare.com