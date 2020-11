UPDATE Dominic Fritz a oprit doua licitatii lansate de Nicolae Robu: "Suntem intr-o situatie financiara provocatoare". Robu: "Este mai buna ca in orice an"

UPDATE 17:00:Fostul primar al orasului Timisoara, Nicolae Robu, a raspuns acuzatiilor lui Dominic Fritz, sustinand ca situatia financiara a institutiei pe care a condus-o este una buna."IN CAMPANIA ELECTORALA N-AU VORBIT DESPRE NICIUN OBIECTIV PE CARE VOR SA-L FACA IN ORAS, IAR ACUM, S-AU APUCAT SA OPREASCA SI INVESTITIILE PORNITE DE MINE! Eu ii mai las d-lui Primar Fritz timp sa inteleaga ce inseamna sa fii Primar al Timisoarei. Nu l-am criticat cu nimic pana acum, desi as fi avut cu ce. Dar, daca devine incorect la adresa mea, acreditand ideea ca eu am lasat dezastru in urma, cand de fapt SITUATIA FINANCIARA A PRIMARIEI ESTE MAI BUNA CA IN ORICE AN PE VREMEA ASTA, nu voi ramane fara replica", a scris Robu pe Facebook Robu mai scrie ca este "o mare eroare" anularea licitatiei pentru realizarea unei parcari multinivel in complexul Multiplexity."Inteleg ca se anuleaza licitatia privind realizarea unei parcari multinivel pe Take Ionescu, in complexul Multiplexity, angajat prin dosarul de candidatura la titlul de capitala culturala europeana. E o mare eroare, iar a pretinde ca nu exista bani pt asa ceva arata o neintelegere a functionarii unei institutii! Acei bani nu trebuie platiti imediat, ci esalonat in timp, pe parcursul catorva ani, in ritmul avansarii lucrarilor. Dar, cine sa inteleaga asta?! Daca as fi operat in aceeasi logica, n-aveam nici jumatate din realizarile pe care le-am lasat in urma!", a explicat Robu.Fostul primar il acuza la Dominic Fritz ca are o "cunoastere limitata in domeniul" bugetului institutiei."In alta ordine de idei, desigur ca este regretabil sa existe facturi neinregistrate, indiferent de valoarea lor, dar asta n-are legatura cu Primarul, ci cu o eroare a unui functionar. Dar sa te plangi, sa faci stire nationala, ca ai de platit 153.000 lei cand tu incasezi zilnic mai mult de-atat, iar in data de 10 a fiecarei luni incasezi in jur de 35 milioane lei -da, atat se incaseaza la Primaria Timisoara, in data de 10 a fiecarei luni!-, e chiar ridicol. Si are la origini cunoasterea personala limitata a d-lui Fritz in domeniu, limitata la gestiunea bugetului personal, de persoana fizica", mai scrie Robu.Stire initiala:Dominic Fritz a anuntat marti, 10 noiembrie 2020, intr-o conferinta de presa sustinuta la Primaria Timisoara, ...citeste mai departe despre " UPDATE Dominic Fritz a oprit doua licitatii lansate de Nicolae Robu: "Suntem intr-o situatie financiara provocatoare". Robu: "Este mai buna ca in orice an" " pe Ziare.com